Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında Kuyulu OSB ve Mermer OSB toplantısı düzenlendi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında Kuyulu OSB ve Mermer OSB toplantısı düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Torunoğlu ile ilgili birimlerin yetkilileri katıldı.

Burada Kuyulu OSB ve Mermer OSB ile alakalı hususlar görüşülerek karara bağlandı. Vali Çuhadar, her iki OSB’nin faaliyete geçmesiyle yeni bir istihdam ve üretim üssüyle hem Adıyaman’ı hem de Türkiye’yi daha da güçlendireceklerini vurguladı.