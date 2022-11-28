Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde bulunan okul önlerinde denetimler devam ettiriliyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde bulunan okul önlerinde denetimler devam ettiriliyor.

Okul önlerinde şüpheli şahıslara yönelik denetimlerine aralıksız devam eden polis ekipleri incelemeler çerçevesinde 658 şahsın kimlik sorgusu ile üst aramasını gerçekleştirirken 25 aracın ise kontrolünü yaptı.

32 İş yerinde de denetim yapan polis ekipleri aynı zamanda 34 park ve bahçe ile 11 metruk evde de kontrollerde bulundu. 171 Servisin denetlendiği uygulamalarda 1 sürücüye ise evrak eksikliğinden cezai işlem uygulandı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği ise vurgulandı.