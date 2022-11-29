Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, okullarda öğrencilere kırtasiye seti hediye etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, okullarda öğrencilere kırtasiye seti hediye etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, okul ziyaretleri çerçevesinde Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu, Karacaoğlan Ortaokulu, Öğretmenim İlkokulu ve Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek, öğrencilere kırtasiye seti dağıttı. Başkan Kılınç, sınıflara girerek bir taraftan öğrencilerle sohbet ederken, diğer taraftan kırtasiye seti takdim ederek, sevinmelerine vesile oldu.

Ziyaret ile ilgili mutlu olduklarını belirten okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencileri, Başkan Kılınç’a teşekkürlerini bildirdi.

Belediye yöneticileri, Adıyaman Belediyesi tarafından şehir merkezindeki devlet okullarında eğitim gören öğrencilere hediye edilmek üzere, okul müdürlüklerine 73 bin adet kırtasiye seti teslim edildiğini de belirtti.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Kılınç ise, eğitime büyük önem verdiklerini dile getirerek, “Çocuklarımızın geleceği hepimizin geleceği, her zaman öğrencilerimizin yanındayız. İlimizin ve ülkemizin daha güçlü ve saygın bir konumda bulunması eğitimle mümkün olacaktır. Bu anlamda belediye olarak üzerimize ne görev düşerse yapmaya hazırız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim, öğretimlerini gerçekleştirmeleri için imkanlarımız dahilinde her zaman yanlarındayız. Bu anlamda tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz” diye konuştu.