Adıyaman Belediyesi depremin ardından sınavlara hazırlanan öğrencilerin rahat ve konforlu bir ortamda ders çalışabilmesi amacıyla AKEM’ de hizmet vermeye devam ediyor.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremden en çok etkilenen kitle olan sınava hazırlık öğrencileri için Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Adıyaman Kültür ve Eğitim Merkezi, depremin hemen ardından Eski Şire Pazarı içerisindeki binasında sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik eğitimler gerçekleştiriyor. Eğitim, öğretim konusunda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç tarafından AKEM’ e yapılan ziyarette konuşan Başkan Kılınç, “Depremin yaralarını hızlı bir şekilde sarıp inşaat halinde olan eğitim ve kültür binamızın yapımını hızlandırarak en kısa süre içerisinde öğrencilerimizin çalışmalarına uygun hale getirdik. Bu süreçte en çok etkilenen, özellikle sınava hazırlık grubu öğrencileri için öğretmen ve kaynak kitaplar hususunda tüm imkanlarımızı seferber ettik. Haftanın yedi günü 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren AKEM binamız tüm öğrencilerimiz için her zaman aktif bir şekilde faaliyetlerine devam edecektir. Adıyaman Belediyesi olarak geleceğimizin aydınlık yüzleri olan öğrencilerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.

Öğrenciler ise konforlu bir ortamda ders çalışma imkanı sunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ a ve ekibine teşekkürlerini dile getirdi.