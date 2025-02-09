Ocak ayında Adıyaman Havalimanı’ndan 34 bin 286 kişi uçakla yolculuk yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı’nın 2025 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Adıyaman Havalimanı’nda ocak ayında, iç hat yolcu trafiği 33 bin 846, dış hat yolcu trafiği 440 oldu. Böylece ocakta toplam 34.286 yolcuya hizmet verildi.

Ocak ayında, Adıyaman Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 244, dış hatlarda 6 olmaküzere toplamda 250’ye ulaşırken yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ocak ayında toplamda 202 ton oldu.