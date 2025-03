Ramazan ayının ilk gününde başlayan mukabele geleneği Adıyaman’daki cami ve mescitlerde başladı.

Adıyaman’da mukabele geleneği Ramazan ile başladı. Din görevlisinin ya da hafız olan öğrencilerin Kuran-ı Kerim’i sesli okuduğu, cemaatin takip ettiği mukabele geleneği tüm cami ve mescitlerde sabah ve öğle namazının ardından yapılıyor. Kuran-ı Kerim’i yüksek sesli okuyan din görevlisini, cemaat Kuran-ı Kerim’den takip ediyor. Ramazan ayı boyunca her gün 20 sayfa Kuran-ı Kerim okunarak kutsal kitap hatmedilmiş olunacak.

Mukabele ile ilgili bilgi veren Adıyaman Müftülüğü Şube Müdürü Mehmet Ali Çetinkaya, "Ramazan denildiğinde akla ilk gelen Kuran-ı Kerim’dir. Çünkü Kuran-ı Kerim’in indiği aydır Ramazan-ı şerif. Bu vesileyle Allah Resulü (SAV), 23 yıllık peygamberlik süresi boyunca Cebrail (A.S) o güne kadar indirmiş olduğu Ayeti Celileleri, Sure-i celileleri Allah Resulüne arz etmiştir. Buna arza da deniliyor. Ve Allah Resulü de vefatından önceki Ramazan ayında hem Cebrail (A.S) Kuran-ı Kerim dinliyor hem de kendisi Kuran-ı Kerim’i Cebrail (A.S) okuyor. Bundan dolayı 14 asırdır, Allah Resulü (S.A.V) yapmış olduğu bu geleneği, bu sünneti seniyye bütün İslam coğrafyasındaki kardeşlerimiz devam ettiriyorlar" diye konuştu.