Türkiye Muaythai Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Güneydoğu Bölge Şampiyonası büyük bir heyecana sahne oldu.

Adıyaman Fatih Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar, bölgenin en yetenekli sporcularını bir araya getirerek nefes kesen mücadelelere ev sahipliği yaptı Adıyaman, Gaziantep, Batman, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’dan gelen yaklaşık 250 sporcunun katıldığı şampiyona, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Organizasyon, hem sporun birleştirici gücünü ortaya koydu hem de Adıyaman’ın büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını gözler önüne serdi.

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman’ın spor organizasyonlarıyla yeniden güç kazandığını vurguladı. Müdür Keleş, "Şehrimizin böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Adıyaman, 6 Şubat sürecinin etkilerini en aza indirmek için var gücüyle çalışıyor. Biz de bu büyük organizasyonu gerçekleştirerek yaraların sarılmasına katkı sunmayı amaçladık. Bu tür spor etkinliklerine bundan sonra da ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Müsabakalar boyunca muaythainin usta sporcuları, hünerlerini sergileyerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Zorlu mücadelelerin ardından dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş tarafından verildi.

Muaythai Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, organizasyona verdiği desteklerden dolayı Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’e plaket takdim etti.