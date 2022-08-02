Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücü yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Ş.M.S.’nin kullandığı 02 FN 290 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredeki vatandaşlarım ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralı Ş.M.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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