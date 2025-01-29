Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kentte motosiklet denetimlerine ağırlık verildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kentin farklı noktalarında motosiklet uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında motosiklet sürücülerinin evrak kontrollerinin yanı sıra aynı zamanda kask kontrolleri de gerçekleştirildi. Motosiklet kazalarının önüne geçebilmek ve muhtemel bir kaza durumunda sürücünün kazayı daha hafif atlatabilmesi için kaskın öneminden bahseden polis ekipleri, bu tür şok uygulamaları sıklıkla yapacaklarını vurguladı.

Polis ekipleri aynı zaman da motosiklet kullanıcılarının trafik kurallarına uymalarını ve kasksız hiçbir şekilde motor kullanmamalarını istedi.