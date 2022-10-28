Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Uygulama Anaokulu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kutlama etkinliği düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Uygulama Anaokulu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kutlama etkinliği düzenlendi.

Rektörlük Konferans Salonundaki etkinliğe Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Zuhal Karagöz Genç, Uygulama Anaokulu Müdürü Barış Teber, okul öğretmenleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kutlama programının açılış konuşmasını, Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut yaptı.

Turgut, “ Bugün geleceğimizin teminatı olan miniklerimizin belki de ilk Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına şahit olacağız. Aziz bir neslin büyük mücadeleleri neticesinde kurulan ve bizlere armağan edilen cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutlarken, gelecek sene de 100. yıl dönümünü kutlayacak olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Minik evlatlarımıza bu güzel günde kariyer yolculuklarında başarılar dilerken, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum” diye konuştu.

Etkinlik, sınıf öğretmenleri ve öğrencilerin ADYÜ Devlet Konservatuvarı Arş. Gör. Dr. Yasemin Karataş öncülüğünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak hazırlamış oldukları gösterilerle renklendi.

Katılanlar tarafından büyük beğeni toplayan minik öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterisi ayakta alkışlanırken, program hep bir ağızdan coşku ile söylenen marşlarla son buldu.

Program sonrası ADYÜ Devlet Konservatuvarı Arş. Gör. Dr. Yasemin Karataş’a Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut tarafından plaket takdim edildi.