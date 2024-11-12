Adıyaman’da anaokulu öğlencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, polislik mesleğini tanıtmak ve çocuklarla polis arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kentte bulunan bir anaokulunda öğrencilerle bir araya gelen polis ekipleri, öğrencilere mesleğin detaylarını eğlenceli bir dille anlattı.

Etkinlikte, motosikletli polis timleri öğrencilere çeşitli gösteriler sunarak dikkatlerini çekti. Çocukların ilgisini çeken gösteriler, miniklerin polislik mesleğine dair merakını artırdı.

Gösterilerde, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’nün hassas burunlu ‘Cadı’ isimli dedektör köpeği de yer aldı. Cadı, sergilediği performansla miniklere hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı.