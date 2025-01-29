Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat’ın yıl dönümünde deprem şehitliği ziyareti için hazırlıklarını tamamladı.

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde vatandaşların deprem şehitliğine yapacağı ziyaretin sorunsuz gerçekleşmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Mezarlık alanında detaylı peyzaj ve bakım çalışmaları yapıldı. Mezar çevrelerinde bulunan çiçekler ve çimler budanırken, 30 binin üzerinde ağaç, gül ve mevsimlik çiçek ekildi. Yaşlı ve engelli bireylerin dinlenebilmesi için çok sayıda bank yerleştirildi.

Mezarlık içerisindeki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla altyapı iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Bozulan parke taşları ve bordürler yenilendi, yürüyüş yollarında bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Çeşme ve su şebekeleri elden geçirildi, ziyaret sırasında su sıkıntısı yaşanmaması için gerekli önlemler alındı.

Mezarlık genelinde temizlik çalışmaları yoğunlaştırıldı. Deprem şehitliği, cami, morg ve gasilhane çevresi yıkanarak çöp konteynerleri özel yıkama araçlarıyla temizlendi. Ayrıca, koku oluşumunu önlemek amacıyla çöp konteynerleri gün boyunca düzenli olarak dezenfekte edileceği ifade edildi.