Adıyaman’da ‘Matematik Seferberliği’ Projesinin başlatılması ve hayata geçirilecek uygulamalar ile ilgili tanıtım toplantısı yapıldı.

Adıyaman’da ‘Matematik Seferberliği’ Projesinin başlatılması ve hayata geçirilecek uygulamalar ile ilgili tanıtım toplantısı yapıldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve üniversiteler iş birliğinde matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaşlardan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından matematik seferberliği başlatıldı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu çerçevede Eylül ayında Adıyaman’da matematik dersinde fark oluşturan öğretmenleri tespit etti. Ayrıca İl Müdürlüğünce “Seferber Matematikçiler: Görevimiz Teknolojik Etkinlikler” ve “Bir Kelime Bir İşlem” projeleri hayata geçirildi.

“Seferber Matematikçiler: Görevimiz Teknolojik Etkinlikler” Projesi çerçevesinde ortaokul matematik öğretmenlerinin teknoloji destekli matematik etkinliklerini seçme, tasarlama ve geliştirmeye yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla öğretmen eğitimleri düzenlenmesi planlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı başkanlığında “Matematik Seferberliği” projesiyle yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve hayata geçirilecek projelerin tanıtımının yapılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, şube müdürleri, proje yürütücüleri, idareciler ve matematik öğretmenleri katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı; “Bakanlığımız ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu arasında imzalanan ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’ ile 2022 Yılı Matematik Yılı ilan edilmiş ve bu çerçevede matematik temalı özel çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Müdürlüğümüzce Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Destekleme Programları Matematik Yılı özel çağrısına ‘Seferber Matematikçiler: Görevimiz Teknolojik Etkinlikler’ başlıklı proje ile başvuru yapılmış ve projemiz Türkiye’de destek almaya hak kazanan 40 projeden biri olmuştur. Ayrıca projemiz, İl Milli Eğitim Müdürlükleri olarak projesi kabul gören 12 ilden biri olma başarısını göstermiştir. Matematik seferberliğiyle öğrencilerimizin matematik dersini eğlenceli şekilde öğrenmesi amacıyla ‘Bir Kelime Bir İşlem’ yarışması da düzenliyoruz. Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem öğrenimini kolaylaştıracak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlayacak bu projelerle öğrencilerimizdeki matematik dersine olan önyargıyı kırıp öğrencilerimizin derse karşı olumlu tutumlar kazanmasını sağlamak istiyoruz” dedi

Aşcı, matematikte fark ortaya koyan öğretmenlerin kentin seferber öğretmenleri olacağını ve diğer matematik öğretmenleriyle tecrübelerini paylaşacaklarını ve ilde matematik dersinde akademik başarıyı arttırmak amacıyla ARGE birimi koordinesinde çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi PEK Üyesi Aycan Özyaşar tarafından “Seferber Matematikçiler: Görevimiz Teknolojik Etkinlikler” ve “Bir Kelime Bir İşlem” projesinin tanıtımı yapıldı.

“Seferber Matematikçiler: Görevimiz Teknolojik Etkinlikler” projesi, 16-21 Ocak 2023 tarihleri arasında Adıyaman Yenilikçi Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Projeye başvurular, projenin web sitesi www.seferbermatematikciler.com dan yapılabilecek.