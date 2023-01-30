Önceki gün başlayan ve 100’ün üzerinde köy yolunun ulaşıma kapandığı Adıyaman’da, ulaşım yeniden sağlanıyor.

Önceki gün başlayan ve 100’ün üzerinde köy yolunun ulaşıma kapandığı Adıyaman’da, ulaşım yeniden sağlanıyor.

Hafta sonu başlayan ve özellikle Adıyaman’ın Kuzey bölgelerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Adıyaman İl Özel Müdürlüğü ekipleri, kapalı olan köy yollarını açmak için seferber oldu. Ekipler kapalı olan yolların neredeyse tamamını açtı.

Sadece Sincik ilçesinde 3 köyün ulaşıma kapalı olduğu, onunda gün içerisinde açılacağı öğrenildi.