Adıyaman’da 4 gündür kayıp olan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız’ı bulmak için ekipler seferber oldu.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak’ta evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Nuriye Parmaksız’ı bulmak için hem havadan hem karadan çalışmalar sürüyor. En son Ozan köyünde güvenlik kameralarınca yolda yürürken görüntülenen Parmaksız’ın bulunması için AFAD, jandarma, polis ve vatandaşlar seferber oldu. İHA destekli Gölbaşı-Malatya kara yolunda yoğunlaştırılan aramalara jandarmanın iz takip köpeği Dikta da katılıyor. Göksu Nehri boyunca her noktayı didik didik arayan ekipler, yaşlı kadının suya düşme ihtimaline karşı dere nehir kenarında yoğun faaliyet yürütüyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, “Şu an hummalı yoğun bir arayış var. İnşallah teyzemizi sağ salim bulacağız. Elimizden geldiğince devletimizin tüm imkanlarıyla sivil vatandaşlarımızın da destekleriyle teyzemizi bulmak için yoğun bir gayret var. Yoğunlaşılan bölge teyzemizin en son görüldüğü yer burasıdır. Bölgeye İHA da geldi, İHA tarafından bölgenin taraması yapıldı” dedi.

Kayıp Nuriye Parmaksız’ın oğlu Müslüm Parmaksız ise, “Genelde dere kenarları, suyun içi, dağlara etrafa bakıldı. Herhangi bir gelişme olmadı. Daha bekliyoruz. Zaten arkadaşlar sahada. Kendilerinden haber bekliyoruz” diye konuştu.