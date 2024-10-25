Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesi kırsalında yaşayan Y.İ. isimli vatandaşın 52 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirmesi üzerine harekete geçti.

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ADIYAMAN (İGFA) - 23 Ekim 2024 günü saat 15.30 sıralarında gelen ihbarın ardından jandarma unsurları, kayıp hayvanlar için geniş çaplı bir arama başlattı.

Yaklaşık 3 saat süren arama ve tarama çalışmaları sonucunda, kaybolan hayvanlar köye 8 kilometre uzaklıkta dağlık bir bölgede bulundu. Hayvanlar sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.