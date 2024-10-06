Adıyaman'da iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bir kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Merkez Dursun Camii önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekiplerinin hızla müdahalesiyle sona erdi.

Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, bölgedeki güvenlik kameralarının inceleneceği ve kavgaya karışan diğer şahısların tespit edilip adli sürecin başlatılacağı ifade edildi.

Yaralanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.