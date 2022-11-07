Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunduğu birim müdürleriyle Kasım ayı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunduğu birim müdürleriyle Kasım ayı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Belediye tarafından devam eden ve planlanan projelerin konuşulduğu toplantıda başkan yardımcıları ve birim müdürlerini tek tek dinleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kılınç, tek gayelerinin Adıyaman’a daha güzel hizmetler sunmak olduğunu söyledi.

Keleş Konağında gerçekleşen toplantı sonunda kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, Adıyaman ve hemşehrileri için daha kaliteli hizmet sunabilmek adına başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle yapılan ve yapılacak çalışmaların değerlendirmesini ve planlamasını gerçekleştirdiklerini söyledi.