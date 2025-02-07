Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Adıyaman’da 18 köy yolu ulaşıma kapandı. Ayrıca Sincik ilçesinde taşımalı eğitim yapan ilk ve orta derece okullar tatil edildi.

Adıyaman’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Kar nedeniyle Sincik ilçesine bağlı 10 köy, Çelikhan ilçesinde ise 8 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

Sincik’te yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezindeki taşımalı eğitim veren ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.