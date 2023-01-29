Adıyaman’ın rakımı yüksek yerleşim yerlerinde kar yağışı etkili oluyor. Önceki gün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, Çelikhan ilçesine bağlı 5 köy, 8 mezra, Gerger ilçesine bağlı 13 köy, 25 mezra, Kahta ilçesine bağlı 2 köy, 4 mezra, Sincik ilçesinde 7 köy, 14 mezra olmak üzere toplam 27 köy ve 54 mezraya ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 köy yolu, 54 mezra yolu ulaşıma kapandı.

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