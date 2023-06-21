Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kamyon ile hafif ticari araçla kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yavuz Selim Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Übbat Karadaş (36) yönetimindeki 02 ACG 816 plakalı kamyona ile Erdal Kısacık (30) yönetimindeki 02 ADE 412 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olaya yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.