6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman’da, kalıcı deprem konutları hızla yükseliyor.

6 Şubat depreminde binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği binlerce yapının ise yıkıldığı Adıyaman’da, Emlak Konut ve TOKİ tarafından yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarının tamamlanarak biran önce hak sahibi olan depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut işbirliğinde yapılan konutlar hızla yükseliyor. Konutlar etaplar halinde sürüyor. Adıyaman Merkez Örenli Mevkiinde yapımı devam eden 4 etaplık 3 bin 34 dairelik kalıcı deprem konutlarının 16 bloğunun kaba inşaat çalışmaları tamamlandı. Kaba çalışmaları tamamlanan 16 adet blokta ince inşaat çalışmalarına geçildi. Her biri zemin +4 veya zemin +3 kat olarak ayarlanan bloklarda bulunan daireler bürüt 105 metre kare olarak yapılıyor. Çalışmaların hızla devam ettiği Örenli Mevkiindeki kalıcı deprem konutlarıyla ilgili bilgi veren TOKİ Uzmanı İnşaat Mühendisi Yılmaz Ceylan, “Adıyaman Örenli Mahallesindeyiz. Burada afetzedeler için yaptığımız deprem konutları bölgesindeyiz. Bölgede 4 etapta toplam 159 bloğumuz var, bu bloklarda ise toplam 3 bin 34 dairemiz yapılıyor. Şuana kadar 16 blokta betonarme imalatlarını tamamladık. Arkasından ince imalatlar devam etmekte. Depremzedelerimize teslim etmek için hızlı bir şekilde canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.

İndere Bölgesi’nde ise 25 bin kalıcı konut yapılıyor. Zemin artı 4 kat olarak planlanan konutların yapımına devam ediliyor. Adıyaman’da toplam 64 bin 500 konut yapılacak.