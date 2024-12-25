Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Aralık 2024 tarihinde Alitaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda büyük miktarda kaçak ürün ve ruhsatsız silah ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda M.K. isimli şahsa ait işyeri ve ikamet adresine eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 28 şişe (31.510 ml) kaçak alkol, 347 paket bandrolsüz sigara, 5 paket bandrolsüz puro, 8 adet elektronik sigara, 28 adet elektronik sigara likidi, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 163 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen kaçak ve yasa dışı ürünlerle ilgili olarak M.K. hakkında yasal işlemler başlatıldı. Kaçakçılık ve yasa dışı silah ticaretine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.