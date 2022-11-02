Adıyaman SGK İl Müdürlüğü tarafından sigortalı istihdamı teşvik etmek amacıyla sosyal güvenlik konusunda bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştiriliyor

Adıyaman SGK İl Müdürlüğü tarafından sigortalı istihdamı teşvik etmek amacıyla sosyal güvenlik konusunda bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştiriliyor

SGK İl Müdürü Fuat Tekin, kayıt dışı istihdamla mücadele çerçevesinde rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti. Müdür Tekin, rehberlik anlayışını esas alan bir yöntem ile sigortalı istihdamı teşvik etmeye çalıştıklarını, bu nedenle işyerlerini, STK’ları ve kuruluşları ziyaretlere devam ettiklerini belirtti. Tekin, “Bilindiği üzere kurum olarak kayıt dışı istihdamla mücadele çerçevesinde uyguladığımız temel politika başlıklarından biri sosyal güvenlik konularında yapılan rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarıdır. Bu nedenle, sosyal güvenlik kurumu olarak, rehberlik anlayışını esas alan bir yöntem ile kayıtlı (sigortalı) istihdamı teşvik etmeye çalışmaktayız. Müdürlüğümüz tarafından çeşitli dönemlerde belirlenen işyerleri, ilgili STK’lar, rehberlik amacıyla ziyaret edilmekte veya bu gruplar aracılığıyla kamuoyuna yönelik çeşitli bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetlerde işverenlere veya çalışanlara sosyal güvenliğin önemi, kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçları, sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri ile uygulanmakta olan sigorta primi teşvikleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır” dedi.

Yapılan açıklama sonrasında İl Müdürü Fuat Tekin ve beraberindeki Sosyal Güvenlik Denetmeni Tayfun Avcı ile Yasin Ertan ile birlikte kentte kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla Adıyaman SMMMO ziyaret ederek iş yeri üyeleriyle kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçları, sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri ile uygulanmakta olan sigorta primi teşvikleri hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi.