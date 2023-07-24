Adıyaman’da, inşaat iskelesinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi 2791 Sokak içerisinde bulunan bir binanın dış cephe tadilatını onaran Mahmut K., ile Muhammed K., üzerinde bulundukları iskele büyük bir gürültü ile devrildi. İskelenin devrilmesi sonucu inşaat ustası olan Mahmut K., ile Muhammed K., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.