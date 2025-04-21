Adıyaman’da işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programlarını uygulamak amacıyla üç ayda bir toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, 2025 yılı ikinci toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2025 yılında yapılan çalışmaların genel bir değerlendirilmesi yapılarak istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ve uygulanacak aktif işgücü programları değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Osman Varol, 2025 yılı Ocak-Mart döneminde 53 İşbaşı Eğitim Programı ile 261’i kadın ve 128’i erkek olmak üzere toplam 389 kişi programlardan faydalandığını belirterek, "Aynı dönemde 8 adet Toplum Yararına Program düzenlenmiş, 385’i kadın 179’u erkek olmak üzere toplam 564 kişinin Kamu Kurum Kuruluşlarında geçici istihdamı sağlamıştır. 2025 Yılı Ocak-Mart döneminde açılan 6 yeni program ile beraber devam eden 29 adet İşgücü Uyum Programı (İUP) ve İşkur Gençlik Programında, 1902’si kadın 249’u erkek olmak üzere toplam 2.151 kişi faydalanmaktadır. Kurs ve programlar kapsamında 2025 yılı Ocak-Mart döneminde, İşgücü Piyasasına toplam 251 Milyon 445 Bin Türk Lirası maddi destek sağlanmıştır. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine devam edilecektir" diye konuştu.