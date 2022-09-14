Adıyaman’da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman’da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan V. idaresindeki 27 TG 127 plakalı motosiklet ile Şahin A. idaresindeki 02 ABV 976 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Yavuz Selim Ortaokulu yakınlarında çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüleri Hasan V. ve Şahin A. ile motosiklette bulunan Gülser A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.