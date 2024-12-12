Adıyaman’da biri Turgut Reis Mahallesi'nde diğeri de eski Besni Caddesi'nde meydana gelen iki ayrı motorsiklet kazasında sürücüler yaralandı. Kazalarda motorsiklet sürücüleri ağır yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre ilk kaza Turgut Reis Mahallesi Maliye Yanı mevkiinde yaşandı.

02 MA 289 plakalı motosiklet, 44 NF 033 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yusuf Muhammet E., yere düşerek ağır şekilde yaralandı. Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Öte yandan merkez Eski Besni Caddesi üzerindeki Çırçır Pınarı mevkiinde meydana gelen diğer motosiklet kazasında da bir kişi yaralandı.

Kazanın etkisiyle yere savrulan sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Her iki kazada da ekipler, kazalarla ilgili soruşturma başlattı.

Kazada yaralanan motorsiklet sürücülerinin sağlık durumlarıın iyiye gittiği öğrenilirken, yetkililer, sürücülere trafik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.