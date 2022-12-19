Adıyaman’da geçtiğimiz günlerde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrası husumetli aileler barıştırıldı.

Adıyaman’da geçtiğimiz günlerde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrası husumetli aileler barıştırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde Karasu, Koparal ve Yağar aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanmıştı. Olayların büyümemesi için Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın girişimleriyle üç ailenin önde gelenleriyle bir araya gelindi. Valilik makamında bir araya gelen aileler birbiriyle tokalaşarak barıştı. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı’nın da bulunduğu barışma programında konuşan Vali Mahmut Çuhadar, "Aramıza nifak tohumlarını değil, barış ve kardeşlik tohumlarını ekmemiz lazım. Bugün atılan bu adımın iki ailemiz arasında ebedi sürecek bir barışın önemli bir ayağı olmasını temenni ediyoruz. Gereken olgunluğu göstererek bu husumete son verdikleri için her üç ailemizin ileri gelenlerini canı gönülden tebrik ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.