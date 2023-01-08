Adıyaman’da, trafik polis ekiplerince hatalı araç parklarına göz açtırılmıyor.

Adıyaman’da, trafik polis ekiplerince hatalı araç parklarına göz açtırılmıyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yapmış olduğu denetimler çerçevesinde hatalı park eden araç sürücülerine fırsat vermiyor. Trafik ekipleri, vatandaşların kent merkezinde daha rahat araç kullanabilmesi ve yaşanabilecek kazaların önüne geçebilmek için yapmış oldukları denetimlerde çift sıra veya park yasağı bulunan bölgelere araç parkı yapan sürücülere cezai işlem uyguluyor.

Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtilirken sürücülerin trafik kurallarına uymaları istendi.