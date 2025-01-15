Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cafer Demir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve basın mensuplarının katılımlarıyla güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplantıda, Vali Osman Varol tarafından son 1 ay içerisinde gerçekleşen asayiş olayları hakkında detaylı bir değerlendirme yapılarak vatandaşların can ve mal güvenliği başta olmak üzere yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi.

Gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Adıyaman Valisi Osman Varol, “Uygulamalar kapsamında 6 adet düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması, 2 yeni yıl huzur uygulaması, 1 okul giriş-çıkışları ve NARVAS ihbarlarına yönelik şok uygulaması, 2 huzurlu sokaklar uygulaması, 1 Türkiye kaçak/sahte alkollü içki uygulaması, 1 motosiklet ve motorlu bisiklet uygulaması, 4 okul önü ve çevreleri uygulaması, 3 huzurlu sokaklar uygulaması, 38 kız yurtlar uygulaması, 42 konteyner kent ve çevresi uygulamaları ve 29 okul giriş çıkış denetim uygulamaları yapıldı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 72’si hapis cezası olmak üzere toplam 384 şahıs yakalanmıştır. İl giriş-çıkış uygulama noktalarımızda 30 bin 950 şahıs sorgusu yapılmış 5 bin 316 araç denetlenmiştir. Bu uygulamada 85 şahıs çeşitli suçlardan dolayı yakalanmıştır. Birimlerimizin yapmış olduğu diğer uygulamalarda 626 bin 107 şahıs sorgusu yapılmıştır. Son 1 aylık süreçte yapılan denetimlerde ise 2 adet farklı marka ve çapta tabanca, 20 adet farklı marka ve çapta tüfek, 112 adet mermi, 4 adet kesici/delici alet, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 gram eroin, 655,31 gram esrar, 376,59 gram metamfetamin, 1 kilo 66 gram bonzai, 164 gram afyon sakızı, 299 adet sentetik ecza hap, 57 paket bandrolsüz sigara ve 3 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Kentimiz genelinde meydana gelen asayiş olaylarında ise il genelinde bin 229 olay meydana gelmiş, bu olayların bin 86 tanesi aydınlatılmış, aydınlatma oranı 88,4’dür. Terörle mücadele çalışmaları kapsamında ise il geneli 14 şahsa çeşitli konularda adli işlem yapılmış, aydınlatma oranı yüzde 100’dür. Sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen 7 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup 4 FETÖ/PDY ve 3 PKK/KCK olmak üzere 7 şahıs hakkında yakalanma kararı çıkarılmıştır. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 1 şahıs yapılan operasyon sonucu yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece hakkında tutuklama kararı verilmiştir. DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 1 şahıs yapılan operasyon sonucu yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Terörle mücadele kapsamında son 1 ay içerisinde özellikle üzerinde durmamız gereken 1 olayımız vardır. O olayında üzerinde hassasiyetle duruyoruz. KOM Şube Müdürlüğünce 19 olay meydana gelmiş, bu olayların 19 tanesi aydınlatılmış aydınlatma oranı yüzde 100’dür. Trafik akışının düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 86 bin 30 araç, 7 bin 992 motosiklet kontrol edilmiş, 18 bin 541 araç ve motosiklete, 2 bin 354 sürücüye işlem yapılmıştır. Bin 7 araç trafikten men edilmiş, toplam 48 bin 658 bin 867 TL idari para cezası uygulanmıştır.Halkımızın can ve mal güvenliğine karşı hem emniyet teşkilatımızın hem de jandarma teşkilatımızın çalışmaları aralıksız bir şekilde devam etmektedir” diye konuştu.