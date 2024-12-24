Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs, 23 Aralık 2024 tarihinde yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen O.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, benzer operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.