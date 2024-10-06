Adıyaman’da, Filistin’deki gelişmelere dikkat çekmek amacıyla bir destek yürüyüşü gerçekleştirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da şehir merkezinde toplanan kalabalık, “Filistin yalnız değildir” sloganları atarak yürüyüşe geçti.

Etkinlikte, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri de yer aldı.

Katılımcılar, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak, bölgedeki insanlık dramına dikkat çekerek, Filistin halkının yaşadığı zorluklar ve uluslararası toplumun bu konudaki sorumlulukları vurgulandı.

Adıyaman’ın en işlek caddesindeki yürüyüşte katılımcılar, barış ve adalet talep ederek, Filistin’in özgürlüğü için seslerini yükseltti. Etkinlik, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi.

Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.