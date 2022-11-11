Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Adıyaman’da "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Adıyaman’da "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Yeşilin her tonuyla toprağa hayat vermek, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Geleceğe nefes dünyaya nefes” projesi çerçevesinde Vali Vekili İhsan Maskar, Adıyaman Karadağ Orman mevkiinin kuzey tarafında yapılan ağaçlandırma çalışmalarına katılarak fidan dikimi gerçekleştirdi. Vali Vekili İhsan Maskar’ın yanı sıra ağaçlandırma çalışmalarına, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı kamu kurum ve kuruluşların amirleri, STK başkanları, jandarma ve emniyet personeli ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Fidan dikim törenine katılan Vali Vekili İhsan Maskar ve protokol üyeleri, saatler 11:11’i gösterdiğinde vatandaşlar, öğrenciler, jandarma ve polis ekipleri ile birlikte fidan dikimi yaparak diktikleri fidanlara can suyu verdi. Fidan dikimi sonrası ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili bilgi veren Vali Vekili İhsan Maskar, "Bugün Milli Ağaçlandırma Günü. ‘Geleceğe nefes dünyaya nefes’ projesi dolayısıyla Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak saat 11:11’de ağaçlandırma çalışmaları başlamış oluyor. Bu proje dolayısıyla ilimiz başta olmak üzere tüm ilçelerimizde de eş zamanlı olarak fidanları toprakla buluşturuyoruz. Bugün Kayaönü Köyümüz sınırları içerisinde bulunan 600 dekarlık alanda cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılında ‘Türkiye yüzyılına’ hazırız demek için fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenen tarih olan 11 Kasım 2019 tarihinden bu yana yemyeşil bir Türkiye için, zengin su kaynaklarımız için, toprağımızı tutmak ve en önemlisi geleceğimize nefes olmak için Adıyaman’da toplumun bütün kesimleriyle milli ağaçlandırma gününde fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Toplam yüzölçümünün yüzde 22’si ormanla kaplı ilimizde de bu yıl sonunda kadar 3 bin 200 dekarlık alanda toplam 598 bin adet fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Dikilecek fidanlar bizim emanetimizdir. Gençlerimize gölge, geleceğimize nefes, kuşlarımıza yuva olsun. Dikilen fidanların ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, ağaçlandırma çalışmalarına yoğun bir katılım gösteren bütün kamu kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.