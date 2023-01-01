Adıyaman Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından kentte fidan dağıtımları devam ediyor.

Adıyaman Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından kentte fidan dağıtımları devam ediyor.

Türkiye’nin yüzyılında geleceğe nefes olmak için ’Ağaç kesme fidan dik’ sloganı ile yola çıkan Adıyaman İl Orman İşletme Müdürlüğü birkaç gün önce Demokrasi Parkı önünde dağıttığı 10 bin adet fidanın yanı sıra kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde de fidan dağıttı. 4 Bin adet zeytin, badem, servi ve fıstık çamı dağıtan orman müdürlüğü personellerine İl Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi Mustafa Göksu’da eşlik etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilginin gördüğü fidan dağıtım standında küçük çocuklar için de çeşitli hediyeler verildi. Daha yeşil bir Adıyaman ve Türkiye için bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirten yetkililer, ağaçlandırmanın ve doğanın öneminden de bahsetti.