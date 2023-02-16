Adıyaman’da, yıkılan binalarda iş makineleri ile başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İl genelinde sürdürülen enkaz çalışmaları havadan görüntülendi.

Adıyaman’da, yıkılan binalarda iş makineleri ile başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İl genelinde sürdürülen enkaz çalışmaları havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da bin 485 bina yıkıldı. 4 bin 85 binanın hasar ağır hasar gördüğü Adıyaman’da, 6 binden fazla acil yıkılması gereken bina bulunuyor. Depremin 11’inci gününde kent genelindeki çöken binalarda başlatılan enkaz çalışması, tüm hızıyla devam ediyor. İş makineleri ile kaldırılan enkazlar, hafriyat kamyonları ile il dışına taşınıyor. Ekipler il genelinde kontrolleri tamamlanan tüm binalarda enkaz çalışmalarını devam ettiriyor. Yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları, dron ile görüntülendi.