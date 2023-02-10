Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’daki yıkılan evlerinin enkazı altında kalarak hayatını kaybeden ve aralarında 1,5 yaşındaki bebeğin de bulunduğu 5 kişilik aile Eskişehir’de toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’daki yıkılan evlerinin enkazı altında kalarak hayatını kaybeden ve aralarında 1,5 yaşındaki bebeğin de bulunduğu 5 kişilik aile Eskişehir’de toprağa verildi.

6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, aralarında Adıyaman’ın da olduğu 10 ilde büyük tahribat oluşturdu. Depremler sonucunda Adıyaman’da enkaz altında kalan anne Nadire Gül, kızları Fatma Hatun Çakar ve Kudret Yağmur Bozkurt ile 1,5 yaşındaki torunu Yusuf Bozkurt, damadı Mehmet Çakar can verdi. Depremin üçüncü ve dördüncü günü olan 8 ile 9 Şubat tarihinde enkazdan cansız bedenleri çıkarılan ailelerin cenazeleri, Nadire Gül’ün oğlu Mekki Gül’ün yaşadığı Eskişehir’e getirildi. Aile fertlerinin cenaze namazları ikindi namazına müteakip Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii Külliyesi’nde kılındı. Cenaze namazında aile yakınları büyük üzüntü yaşarken, 1,5 yaşındaki Yusuf Bozkurt’un babası gözyaşlarına adeta boğuldu. Minik Yusuf ile annesi Kudret Yağmur Bozkurt ve diğer aile fertlerinin cenazeleri defnedilmek üzere Eskişehir Asri Mezarlığı’na için götürüldü.