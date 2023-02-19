Adıyaman’da enkaz altında kalan 2 buzağı, Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Afet Destek Ekibi ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından depremin 13’üncü gününde sağ olarak çıkarıldı.

Adıyaman’da enkaz altında kalan 2 buzağı, Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Afet Destek Ekibi ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından depremin 13’üncü gününde sağ olarak çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremden oldukça fazla etkilenen illerden biri olan Adıyaman’ın Bahçecik Mahallesi’nde çalışmalarını yürüten Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Afet Destek Ekibi ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, Abdullah Yaman’a ait olan ahırın enkazında 8 büyükbaş hayvandan 2 buzağının sağ olduğunu tespit etti. Ekipler, depremin üstünden neredeyse 300 saat geçmesine rağmen operatör yardımıyla enkaz altındaki buzağılara ulaştı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda hayvanlar sağ olarak çıkarıldı. Uzun süre enkaz altında kalan buzağılar gerekli müdahalelerin ardından sahibine teslim edildi. Eskişehir’den giden ekipler enkazdan kurtardıkları buzağılara, ’Sivrihisar’ ve ’Odunpazarı’ isimlerini verdi.