Ekim ayında Adıyaman Havalimanı’ndan 28 bin 420 kişi uçakla yolculuk yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı’nın 2024 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Adıyaman Havalimanı’nda Ekim ayında iç hat yolcu trafiği 28 bin 420 yolcuya hizmet verildi. Ekim ayında, Adıyaman Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 184’e ulaşırken yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise toplam 207 ton oldu.

2024 Yılının ilk 10 ayında ise (Ocak- Ekim) 310 bin 608 kişi uçakla yolculuk yaparken aynı zamanda 2 bin 360 uçak trafiği, 2 ton 438 kilogram ise kargo taşımacılığı yapıldı.