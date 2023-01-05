Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, ilkokul müdürleriyle genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, ilkokul müdürleriyle genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Adıyaman genelinde görev yapan ilkokul müdürleriyle Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Okullarda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında durum değerlendirmesi ve planlama çalışmalarının yapıldığı toplantıya Milli Eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilkokul yöneticileri katıldı.

Okulların eğitim-öğretim durumu, okullarda yapılan bakım-onarım- güçlendirme çalışmaları, Aile Okulu Projesi ve Köy Yaşam Merkezi Projesi’nin çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı yardımcı kaynaklardan öğrencilerin faydalandırılması, İYEP kursları, temizlik ve kırtasiye ödeneklerinin düzenli takibi, kantin ve pansiyon denetimleri, rehberlik ve zümre faaliyetleri, eğitim-öğretimde kaliteyi ve verimliliği arttırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılan faaliyet ve etkinlikler, veliler ile okullar arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi, eğitim paydaşları ile ekip ruhunu yakalayabilmek, taşımalı eğitim ve taşıma içerisinde verilen yemek hizmeti ile ilgili dikkat edilecek konular ele alındı.

Konuşmasında eğitimin insan yetiştirme sanatı olduğuna vurgu yapan Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "Eğitimde bir başarı istiyorsak, tüm paydaşlar olarak hepimizin gereken özveriyi göstermesi gerekiyor. Gönülden, azimle ve istikrarla çalışarak öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini olabildiğince desteklemeliyiz. Öğrencilerimizin akademik başarısı kadar sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda donanımlı bireyler olması da bizler için oldukça önemli. Bu konuda her türlü özveriyi gösteren siz okul müdürlerime teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantı sonunda Ramazan Aşcı, katılımcılarla görüşmelerde bulunarak sorunlarını ve isteklerini dinledi. Toplantı, iyi dilek ve temennilerin ardından son buldu.