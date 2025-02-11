Adıyaman’ın Gölbaşı ve Tut ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, Çelikhan ve Besni ilçesinde ise taşımalı eğitim veren okullar kar yağışı nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi.

Adıyaman’ın bazı ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi. Gölbaşı ve Tut ilçesinde kaymakamlıklar aldıkları karar ile ilk ve orta dereceli tüm okulları tatil etti. Çelikhan ve Besni ilçesinde ise taşımalı eğitim veren ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Gölbaşı ilçesinde ayrıca kamu kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak.

Kar kalınlığı bazı ilçelerde 30 santime ulaştı.