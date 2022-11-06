Adıyaman’daki il ve ilçe belediyelerinin katılımıyla ’E-devlet kapısında yerel yönetimler çalıştayı’ düzenlendi.

Adıyaman’daki il ve ilçe belediyelerinin katılımıyla ’E-devlet kapısında yerel yönetimler çalıştayı’ düzenlendi.

Belediyelerin, ihtiyaç duyduğu verileri belediyelerden elektronik olarak e-devlet kapısı üzerinden alabilmesi amacıyla, Adıyaman il ve ilçe belediyelerinin de davet edildiği ’E-devlet kapısında yerel yönetimler çalıştayı’ Adıyaman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlendi. Çalıştaya, Türksat e-Devlet ve Bilgi Toplumu İş Geliştirme Uzmanı Ayşe Torun ve E-Devlet Kapısı Teknik Ekipler Koordinatörü Ülkü Şamlı katıldı.

Gerçekleştirilen çalıştayla ilgili bilgiler veren Adıyaman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Aşkın Karaaslan, "Başvuru hizmetleri başta olmak üzere, bütünleşik ve olgunluk seviyesi yüksek hizmetlerden oluşan hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla, e-devlet kapısında yerel yönetimler konulu çalıştayı Türksat e-Devlet Kapısı yetkilileri ile birlikte düzenledik. Vatandaşlarımızın daha rahat hizmet alabilmesini sağlamak adına birçok yeniliği hayata geçirmekteyiz. Yaşam kalitesini artıracak projelere öncülük etmeye devam eden belediyemiz, bu anlamda gelişen teknolojiden yararlanarak vatandaşların hizmete daha çabuk ulaşıp, işlemlerini daha kolay halledebilmesini sağlamaktayız. Belediyemiz bünyesinde 20’ye yakın önemli işlemlerimiz e-Devlet kapısında hizmete sunulmaktadır. Hedefimiz e-devlet kapısında bulunan 50’ye yakın tüm işlemlerin entegrasyonunu sağlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmak olacaktır. E-devlet kapısı hizmet entegrasyonları kurumumuza ve vatandaşlarımıza, düşük maliyet, zaman tasarrufu, hizmetlere çevrimiçi ve kesintisiz erişim, bürokrasiden uzak şeffaf hizmet anlayışı, verimlilik artırışı ve vatandaşla iyi ve kolay iletişim gibi avantajlar sağlamaktadır” diye konuştu.