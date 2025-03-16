Adıyaman'da öğrenci yurdu önünde drift yapan bir sürücü trafik ekiplerince güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Sürücüye 47 bin TL ceza verildi, ehliyetine ve aracına 60 gün el konuldu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Üniversitesi öğrenci yurdu önünde drift yapan 02 LF 322 plakalı otomobilin sürücüsü Y.G., trafik ekiplerince yakalandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından harekete geçen trafik polisleri, sürücüyü kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.

Kuralları hiçe sayan sürücüye 47 bin TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca ehliyetine 60 gün el konulurken, otomobili de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Yetkililer, bu tür tehlikeli sürüşlerin hem yayalar hem de diğer sürücüler için büyük risk oluşturduğunu belirterek, benzer olayların yaşanmaması için denetimlerin artacağını duyurdu.

Adıyaman’da trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik sıkı denetimler devam edecek.