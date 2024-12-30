Adıyaman’da son 4 ayda 267 araçla toplam 13 bin 339 sefer gerçekleştirilerek 293 bin ton hafriyat şehir dışındaki depolama sahalarına taşındı.

Adıyaman Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından koordine edilen proje ile hafriyat taşıyan araçlara elektronik çipler monte edilecek. Bu sayede araçların hangi inşaattan hafriyat aldığı ve nereye döktüğü anlık olarak takip edilecek. Uygulama dışındaki alanlara döküm yapan firmalar ise cezai işlemle karşı karşıya kalacak. Hafriyat taşıma işi yapan firmalara, Hafriyat Yönetim Sistemi’ne kayıtlı araçlarla çalışmaları şartı getirilecek. Araçlara ruhsatlar ve taşıma izin belgeleri verilerek işlemler elektronik ortamda yürütülecek.

Adıyaman Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen “Sıfır Atık Yönetimi ile Sosyal Uyumun Sağlanması” projesi kapsamında 9 adet elektrikli atık toplama aracı (transporter) satın aldı. Ayrıca proje dahilinde bir Sıfır Atık Market kurulumu başlatıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Hafriyat Yönetim Sistemi ve Sıfır Atık projeleriyle çevre dostu bir kent hedeflediklerini vurgulayarak, “Kentimizin çevresel ve görsel sorunlarını çözerken, gelecek nesillere yaşanabilir bir Adıyaman bırakmak için çalışıyoruz. Yeni yılda devreye girecek çip sistemiyle hafriyat yönetiminde dijitalleşme ve denetimi artıracağız” dedi.