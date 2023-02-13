Depremzedelerin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren seferber olan Ankara Üniversitesi, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları Derneği (GİMAT) iş birliğiyle Adıyaman’da her gün binlerce afetzedeye sıcak yemek dağıtıyor.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren seferber olan Ankara Üniversitesi, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları Derneği (GİMAT) iş birliğiyle Adıyaman’da her gün binlerce afetzedeye sıcak yemek dağıtıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı ayni yardım kampanyası ile deprem bölgesine 8 TIR ve 5 kamyon yardım malzemesi ulaştıran Ankara Üniversitesi, bölge halkına sıcak yemek dağıtımı için harekete geçti. GİMAT iş birliği ile Adıyaman’ın Besni ilçesinde kurulan kazanlarda Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aşçıları tarafından pişirilen çorba, pilav, makarna ve diğer yemek çeşitleri, Besni Kaymakamlığı ile koordineli şekilde enkazların yoğun olduğu bölgelerde depremzedelere, arama kurtarmada görev alan personel ve güvenlik güçlerine ikram ediliyor.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitelilerin depremin yaşandığı ilk andan itibaren bölge halkı için kenetlendiğini ifade etti. İlk etapta toplanan acil ihtiyaç malzemelerinin bölgeye ulaştırıldığını belirten Ünüvar, “Ankara Üniversitesi ailesi olarak, deprem bölgesine destek olmaya devam ediyoruz. Kazanlarımız kaynamaya başladı. Her gün binlerce afetzedeye sıcak yemek ikram ediyoruz” dedi.

Rektör Ünüvar, afetzedelere bir nebze de olsa katkısı olan herkese gönülden teşekkür ettiğini belirtti.