Viranşehir Belediyesi, Ramazan Ayı’nın müjdeleyicisi olan Berat Kandili dolayısıyla depremin büyük yıkıma yol açtığı illerin başında gelen Adıyaman’da vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Viranşehir Belediyesi, Ramazan Ayı’nın müjdeleyicisi olan Berat Kandili dolayısıyla depremin büyük yıkıma yol açtığı illerin başında gelen Adıyaman’da vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Sosyal Belediyecilik çerçevesinde hayata geçirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren Viranşehir Belediyesi, her yıl kandillerde vatandaşlara ikram edilen kandil simidi geleneğini Berat Kandilinde de sürdürdü. Viranşehir Belediyesi, bu kez Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da da kandil simidi dağıttı. Korkunç afet olayının yaşandığı ilk günden itibaren deprem bölgesine yaptığı yardımlar ve bölgede yürütülen çalışmalara verdiği destekle yaraların sarılmasına katkı sunan Viranşehir Belediyesi ekipleri, cami bahçelerinde kurdukları stantta, camiden çıkan vatandaşların kandilini tebrik edip, kandil simidi ikram etti. Viranşehir Belediyesi ekipleri, Viranşehir’de de ilçe merkezindeki cami bahçelerinde kurulan stantlarda da camiden çıkan vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. Kandil geleneğinden dolayı memnuniyetini ifade eden vatandaşlar, Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti.