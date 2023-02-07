Adıyaman’da meydana gelen deprem sonrası vatandaşların daha fazla mağdur olmaması için deprem çadırları kurulmaya başlandı.

Adıyaman’da meydana gelen deprem sonrası vatandaşların daha fazla mağdur olmaması için deprem çadırları kurulmaya başlandı.

Adıyaman Üniversitesi halı sahası ile kampus alanının değişik yerlerine AFAD ekipleri, Kızılay ve gönüllüler tarafından depremzedeler için çadır kurulumu yapıldı. Kurulan çadırlara depremzedeler yerleşmeye başladı. Bir çok vatandaş depremden dolayı oldukça mağdur olduklarını ve bir çok yakınlarını kaybettiklerini dile getirdi.