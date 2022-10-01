Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Biyolojik Çeşitlilik’ ve ‘Doğa Turizmi’ etkinliği yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Biyolojik Çeşitlilik’ ve ‘Doğa Turizmi’ etkinliği yaptı.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ‘Biyolojik Çeşitlilik ve Önemi’ hakkında eğitim çalışmaları yapıldı. Atmalı İlköğretim Okulu ve Taşgedik İlköğretim okulları öğrencilerine eğitim verildi.

Nemrut Dağı Milli Parkına gelen STK üyelerine yönelik ‘Doğa Turizmi’ etkinliği gerçekleştirildi.