Adıyaman Şehirlerarası otogarından bulunan şehirlerarası otobüs firmalarıyla 2022 yılı içerisinde 529 bin 680 yolcu seyahat etti.

Adıyaman Şehirlerarası otogarından bulunan şehirlerarası otobüs firmalarıyla 2022 yılı içerisinde 529 bin 680 yolcu seyahat etti.

Adıyaman Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların verilerine göre, Adıyaman’dan Türkiye’nin birçok farklı yerine ve yine farklı illerden Adıyaman’a 2022 yılının 12 aylık sürecinde 529 bin 680 kişi karayoluyla yolculuk yaptı. 2021 Yılında 1 milyon 324 bin 200 kişi yolculuk yaparken, bu rakamların 2022 yılında artan bilet fiyatları nedeniyle 529 bin 680’e düştüğü belirtildi.

Otobüs firmaları yetkilileri, birçok otobüsün az sayıda yolcuyla seyahate çıktığını ve bu durumdan dolayı oldukça zor zamanlar yaşadıklarını dile getirdi.