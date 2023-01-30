Adıyaman’da son yıllarda büyük bir gelişme sağlanan şehir içi ulaşımında 1 yılda 11 milyonun üzerinde yolcu taşımacılığı yapıldı.

Adıyaman’da son yıllarda büyük bir gelişme sağlanan şehir içi ulaşımında 1 yılda 11 milyonun üzerinde yolcu taşımacılığı yapıldı.

2022 Yılı içerisinde Adıyaman’ın kent merkezinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının 1 yıl içerisinde 11 milyon 862 bin 679 yolcuya hizmet verdiği belirlendi. Adıyaman Belediyesi Ulaşım Müdürlüğüne bağlı minibüs ve otobüslerinden 2022 Yılı içerisinde 3 milyon 608 bin 38 kişi ulaşım hizmetinden faydalanırken kooperatif olarak şehir merkezinde hizmet veren minibüs ve otobüslere ise 8 milyon 254 bin 641 kişi yolculuk yaptı. Aynı zamanda toplu taşıma araç ücretlerinden muaf olan 1 milyon 320 bin 261 kişiye de hizmet verildi.