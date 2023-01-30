Adıyaman’da son yıllarda büyük bir gelişme sağlanan şehir içi ulaşımında 1 yılda 11 milyonun üzerinde yolcu taşımacılığı yapıldı.

Adıyaman’da son yıllarda büyük bir gelişme sağlanan şehir içi ulaşımında 1 yılda 11 milyonun üzerinde yolcu taşımacılığı yapıldı.

OSBden yayılan kötü koku için işletmeler ile toplantı yapıldı OSBden yayılan kötü koku için işletmeler ile toplantı yapıldı

2022 Yılı içerisinde Adıyaman’ın kent merkezinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının 1 yıl içerisinde 11 milyon 862 bin 679 yolcuya hizmet verdiği belirlendi. Adıyaman Belediyesi Ulaşım Müdürlüğüne bağlı minibüs ve otobüslerinden 2022 Yılı içerisinde 3 milyon 608 bin 38 kişi ulaşım hizmetinden faydalanırken kooperatif olarak şehir merkezinde hizmet veren minibüs ve otobüslere ise 8 milyon 254 bin 641 kişi yolculuk yaptı. Aynı zamanda toplu taşıma araç ücretlerinden muaf olan 1 milyon 320 bin 261 kişiye de hizmet verildi.